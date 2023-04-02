В туристическую «столицу» Турции на авиатранспорте за три месяца прибыло около 800 тыс. иностранных туристов, сообщает «Анадолу».

В Управлении культуры и туризма при Администрации губернатора Антальи сообщили, что в период с 1 января по 31 марта текущего года аэропорты южной провинции приняли 797 920 иностранцев, что стало очень хорошим началом для туристического сезона 2023 года.

Для сравнения, в рекордном 2019 году за первые три месяца аэропорты Антальи приняли 579 478 иностранных туристов.

В январе-марте наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России – 213 101. Далее следуют граждане Германии – 169 228 и Великобритании – 88 572. В ТОП-10 турпотока также граждане Польши, Ирана, Израиля, Казахстана, Нидерландов, Украины и Дании.