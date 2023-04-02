Власти Китая инициировали расследование в отношении американской компании — производителя чипов памяти Micron Technology. Об этом говорится в заявлении Канцелярии по проверке кибербезопасности КНР.

«Для защиты безопасности цепочек поставок базовой информационной инфраструктуры и предотвращения скрытых угроз кибербезопасности, а также защиты национальной безопасности <…> в отношении реализуемой в Китае компанией Micron Technology продукции инициирована проверка», — говорится в заявлении ведомства.

В сообщении не указывается, какой именно из продуктов компании подвергнется проверке. Это первое подобное расследование ведомства в отношении иностранной компании по меньшей мере за несколько последних лет.

Micron является одним из крупнейших в мире производителей чипов памяти. Согласно данным компании, около 10% ее выручки приходится на китайский рынок. Micron располагает офисами в Шэньчжэне (провинция Гуандун) и Шанхае.

В прошлом году Micron закрыл свое подразделение по разработке модулей оперативной памяти (DRAM) в Шанхае и перебазировал инженеров в США и Индию.