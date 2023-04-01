Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём поздравил Финляндию с вступлением в НАТО, и сказал, что правительство будет усердно работать, чтобы его страна тоже добилась членства.

Об этом говорится в обращении, распространенном МИД Швеции.

«Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, это вступление укрепит безопасность, как Финляндии, так и Швеции. Однако, как заявила Финляндия, этот процесс не будет завершен до тех пор, пока Швеция тоже не станет членом НАТО», — заявил министр иностранных дел Тобиас Бильстрём.

Министр добавил, что правительство продолжает работать над тем, чтобы Швеция стала членом НАТО.

«Теперь правительство будет неустанно работать над тем, чтобы Швеция стала членом НАТО, и наша цель в том, чтобы Швеция стала членом Альянса до Вильнюсского саммита», — подчеркнул Билльстрём.