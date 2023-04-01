Крупнейшая международная американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает варианты ухода из России, написало агентство Bloomberg.

Издание связало решение корпорации с давлением со стороны властей США, потребовавших от ADM прекратить отношения с Москвой из-за ситуации а Украине.

В случае принятия соответствующего решения агропромышленный гигант станет третьим в числе покинувших Россию крупных компаний этого сектора после канадского зернового трейдера Viterra и американского Cargill.

Bloomberg назвал предполагаемое решение ADM положительным для Москвы, поскольку в таком случае страна получит больший контроль над глобальными поставками продовольствия, и поступления от продажи сельскохозяйственной продукции в бюджет значительно вырастут. Это несмотря на то, что своим уходом американская компания планирует повлиять на ограничение доходов России.