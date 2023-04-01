Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стала претенденткой на пост генерального секретаря НАТО, несколько стран-членов Альянса предложили ее кандидатуру. Об этом пишет британская газета The Sun.

По данным издания, Великобритания, вероятно, выступит против кандидатуры фон дер Ляйен на пост генсека НАТО в связи с ее «плохим послужным списком» на посту министра обороны ФРГ (17 декабря 2013 — 17 июля 2019).

Как утверждает The Sun, на должность председателя Североатлантического альянса также претендует министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чью кандидатуру поддерживает премьер-министр Риши Сунак; премьер Эстонии Кая Каллас; вице-премьер Канады Христя Фриланд.