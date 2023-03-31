Отмеченная встреча с «представителем» так называемого сепаратистского режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

С данным заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление председателя Регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Франции Лорана Вокье во время встречи в Ереване с Сергеем Казаряном, который представляется «министром иностранных дел» так называемого режима, созданного на территориях Азербайджана, о том, что под флагом и при поддержке представляемого им региона совместно с организациями армянской общины Франции будет сопровождать конвой гуманитарной помощи, который проедет по Лачинской дороге.

Он сказал, что французские официальные лица должны прекратить провокационные и подрывные действия.

По его словам, в соответствии с законодательством Азербайджана, а также международным правилами и нормами, любая гуманитарная деятельность на суверенных территориях Азербайджана должна быть согласована и скоординирована с правительством Азербайджана.