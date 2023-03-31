На следующей неделе ожидается первая встреча глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции. Это начальный этап нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Ранее Анкара запустила процесс восстановления своих отношений с Египтом и он развивается достаточно успешно.

В эти дни с официальным визитом Москву посетил глава МИД Ирана Амир Хуссейн Абдоллахиян. Стороны обсудили глобальную повестку и сверили часы по различным аспектам повестки дня и, естественно, затронули тему Южного Кавказа – это тема формата «3+3».

Собеседник Minval.az эксперт по Ближнему Востоку Мурад Садыхзаде сказал, что главной темой визита Абдоллахияна в Москву была ситуация на Ближнем Востоке, а именно встречи глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии на следующей неделе.

«В целом нужно сказать, что нормализация отношений между Турцией и Сирией была инициативой России? и это была одной из главных дипломатических, внешнеполитических побед России. Но просто из-за ситуации в Украине эти новости ушли с первых полос и перестали быть актуальными, об этом мало кто говорит. Реальность же заключается в том, что Россия смогла более или менее стабилизировать ситуацию в Сирии. Уже сейчас можно сказать, что Сирия возвращается в «арабскую семью», она возвращается в ЛАГ, восстанавливает дипломатические отношения с Оманом, ОАЭ, Египтом и Саудовской Аравией», — подчеркнул аналитик.

Садыхзаде считает, что Турция стала очередной страной, с которой запущен дипломатический процесс, и это благодаря России.

«Однако тут есть ряд моментов, к примеру, это то, что сирийская сторона жестко ставит вопрос о том, чтобы турецкие войска покинули Сирию. Однако по моей информации, а также информации ряда авторитетных изданий по Ближнему Востоку, Турция приняла решение заметно сократить свой военный контингент в Сирии. Это не означает, что они выходят полностью из Сирии, однако это положительный месседж для сирийской стороны из Анкары, направленный на диалог с Сирией», — подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что Иран приглашен на эти переговоры для того, чтобы не обидеть его.

«Как только речь зашла о нормализации отношений Турции и Сирии, Абдоллахиян полетел в Анкару, увиделся с Чавушоглу и обсудил этот вопрос. Да, Иран имеет влияние в Сирии, но переговорный процесс в Сирии запустила именно Россия», — добавил он.

По словам эксперта, нормализация отношений между враждующими сторонами — это общий тренд на Ближнем Востоке.

«Арабская весна запустила сложные механизмы на всем Ближнем Востоке и обострила отношения между всеми соседними странами, которые претендовали на роль региональной державы. Затем пандемия добила все экономики этих стран, которые были измучены войной.

На фоне ситуации в Украине и обострения отношений между Россией и Западом, экономическая и политическая ситуация также накладывались на ближневосточные страны. Поэтому они решили, следует запустить процесс нормализации отношений», — добавил он.

Политолог отмечает, что сейчас уже запущен процесс нормализации отношений между Турцией и Египтом.

«Недавно состоялся очередной раунд переговоров между главами МИД этих стран и есть все надежды на то, что стороны смогут выйти на позитив. Я думаю, Турция и Сирия смогут договориться между собой. Будет определенное снижение эскалации в регионе, будет снижение военного присутствия Турции, а также объединение сил в борьбе с курдскими формированиями, которые сотрудничают с США, в частности на определенных нефтяных месторождениях. В целом курдская проблема объединяет Эрдогана и Асада. Позиций и причин для сближения между странами стало больше», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев