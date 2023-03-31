Финляндия официально станет 31-м членом НАТО в ближайшие дни. Это стало возможным после того, как Турция приняла заявку страны на вступление в Альянс.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу. Недавно Столтенберг поздравил президента страны Саули Нииностио с этим историческим событием.

«Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО — сильнее», — сказал генсек.

Он отметил, что у Финляндии есть боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство многое даст НАТО.