Россия готовится к полной блокировке американского видеохостинга YouTube в стране к октябрю, началу четвертого квартала 2023 года; техническую помощь для этого после визита Си Цзиньпина в Москву оказывает 41 специалист из Китая, сообщило издание «Октагон». Предполагается, что НОАК КНР предоставит часть технологий «великой китайской firewall», остальное будет базироваться на российских и белорусских разработках.

Источник информации не указан, однако ранее появлялись официальные заявления о возможной блокировке площадки, а на территории оккупированной российскими властями «ДНР» начали замедлять YouTube.