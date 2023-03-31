Парламент Молдовы продлил действие чрезвычайного положения в стране на 60 дней, передает TV8. За это решение проголосовал 61 депутат (все из правящей партии «Действие и солидарность»), 14 оппозиционных парламентариев выступили против.

Премьер-министр Дорин Речан заявил, что продление режима ЧП необходимо из-за угроз национальной безопасности, а также энергетических, гуманитарных и социальных проблем, которые возникли из-за военных действий в Украине.

«Ситуация с безопасностью в регионе остается нестабильной, а Республика Молдова остается мишенью широкого спектра проявлений гибридной войны и попыток дестабилизировать страну», — говорится в примечании к постановлению парламента.