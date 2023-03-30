Азербайджанские студенты разоблачили посла Армении в Лондоне.

В университете «Queen Mary» прошло мероприятие, связанное с Карабахом, с участием посла Армении в Великобритании, уточняет АПА.

При этом посол Армении представил участникам мероприятия неверную информацию о процессах, происходящих в Карабахе, о Ходжалинском геноциде.

В это время азербайджанские студенты, присутствовавшие на мероприятии, прервали посла и заставили его замолчать. Они заявили, что его высказывания не соответствуют действительности.