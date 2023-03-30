Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал президента Израиля Ицхака Герцога о провокациях Армении.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Была представлена информация о совершенных Арменией военно-политических провокациях, имитации переговоров путем уклонения от своих обязательств, продолжении минной угрозы, а также о том, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Байрамов обратил внимание на то, что в последние недели Армения продолжает агрессивную риторику и деятельность. Было заявлено, что Азербайджан полон решимости установить мир и безопасность в регионе, а также реинтегрировать жителей армянского происхождения Карабахского экономического района.

Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана подробно проинформировал президента Израиля о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, осуществляемых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.