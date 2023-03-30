Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. И мир это «должен воспринимать всерьез». Об этом пишет Foreign Affairs.

Как передает издание, такое заявление прозвучало из уст китайского лидера во время ежегодного заседания парламента КНР и его высшего политического консультативного органа.

Си Цзиньпин раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах, а в одной из них сказал своим генералам «смело воевать».

Сообщается, что его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Кроме того, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности. Также известно о строительстве новых бомбоубежищ в городах по ту сторону Тайваньского пролива и создании новых офисов «Национальной оборонной мобилизации» по всей стране.

Издание обращает внимание еще рано говорить, что наверняка означают эти события, но «конфликт не определен или неизбежен».

«Но что-то изменилось в Пекине, и этого политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово», — пишет Foreign Affairs.