Количество зараженных корью граждан в Армении, по состоянию на 29 марта, увеличилось до 85. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Отмечается, что из 85 человек семеро госпитализированы, 36 – лечатся в домашних условиях, 42 –выписаны из медучреждений. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

По официальным данным, 57 заболевших – дети.

В Минздраве отметили, что будут сообщать о новых статистических данных, в зависимости от эпидемиологической обстановки.