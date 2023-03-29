Количество зараженных корью граждан в Армении, по состоянию на 29 марта, увеличилось до 85. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Отмечается, что из 85 человек семеро госпитализированы, 36 – лечатся в домашних условиях, 42 –выписаны из медучреждений. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.
По официальным данным, 57 заболевших – дети.
В Минздраве отметили, что будут сообщать о новых статистических данных, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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