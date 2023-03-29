Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» слова госсекретаря США Энтони Блинкена, выступившего против немедленного прекращения огня в Украине.

«Господин [Энтони] Блинкен выступал вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие [в Украине] будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ? Мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Министр добавил, что Запад также стремится «нейтрализовать» Китай наряду с Россией. «Китайские друзья прекрасно понимают, что и они уже обозначены в натовских документах как конкуренты и долгосрочные противники, которых тоже нужно нейтрализовывать. Поэтому Россия, Иран, Китай, многие другие страны <…> будут категорически противодейстсвовать попыткам утвердить западную гегемонию на веки вечные, как это пытаются сделать Вашингтон и его сподручные», — сказал Лавров.

Он также отметил, что Россия уважает заинтересованность Ирана в мирном урегулировании украинского конфликта. «Мы к этому [мирному урегулированию] всегда были готовы. Не по нашей вине Украина разорвала свою собственную инициативу в апреле по итогам стамбульского раунда переговоров. И в целом вопросы о том, как же этот конфликт остановить, нужно адресовать не Ирану, не России, не Китаю, а тем западным деятелям, конечно, киевскому режиму, которые ежедневно в разных форматах заявляют о том, что сейчас нельзя прекращать войну», — заключил министр.