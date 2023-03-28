Депутат парламентской фракции «Гражданский договор», член Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Гагик Мелконян считает, что «после ратификации Римского статута президент России Владимир Путин не приедет в Армению».

Если же руководитель страны, считающейся стратегическим союзником, прибудет в Ереван, то, по мнению провластного депутата, «он должен быть арестован».

В беседе с Factor.am Мелконян отметил, что «Россия не хочет видеть нас независимыми, и не видит… Но мы должны понять, что мы независимое государство, и мы должны решить судьбу нашей страны».

Касаясь того, что в случае ратификации Римского статута Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России, если Путин посетит Армению, Ереван обязан будет обязана арестовать российского лидера, Мелконян отметил: «Во-первых, Путин не приедет в Армению и не будет арестован. Путину лучше остаться в своей стране. А что касается нас, то если мы входим в эти соглашения, то должны выполнять свои обязательства… Я хочу, чтобы Путин не приезжал в Армению. Если мы уже подписали этот документ, то ему лучше не приезжать в Армению. Если он приедет, его должны арестовать», — сказал пропашиняновский депутат.