Глава Шотландской национальной партии Хамза Юсуф по итогам голосования в шотландском парламенте был официально избран первым министром Шотландии, сообщает телеканал Sky News.
Никола Стерджен 15 февраля объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности первого министра Шотландии. В понедельник по итогам голосования новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсуф.
Конкуренцию Юсуфа составили лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, лидер шотландских лейбористов Анас Савар и лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Хамилтон.
В среду Юсуфа приведут к присяге в Сессионном суде.
Юсуф Родился и рос в семье пакистанских иммигрантов, стал первым темнокожим министром кабинета и первым мусульманином на посту в шотландском правительстве.
Добавить комментарий