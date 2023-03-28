Глава Шотландской национальной партии Хамза Юсуф по итогам голосования в шотландском парламенте был официально избран первым министром Шотландии, сообщает телеканал Sky News.

Никола Стерджен 15 февраля объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности первого министра Шотландии. В понедельник по итогам голосования новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсуф.

Конкуренцию Юсуфа составили лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, лидер шотландских лейбористов Анас Савар и лидер шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Хамилтон.

В среду Юсуфа приведут к присяге в Сессионном суде.

Юсуф Родился и рос в семье пакистанских иммигрантов, стал первым темнокожим министром кабинета и первым мусульманином на посту в шотландском правительстве.