Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает телеканал CNN Portugal.

«Два человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне», — говорится в сообщении телеканала.

По данным CNN Portugal, нападавший является уроженцем Афганистана. Прибывшая на место полиция нейтрализовала нападавшего, выстрелив ему в ногу. Он был задержан и доставлен в больницу.

О мотивах нападавшего не сообщается.