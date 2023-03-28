Министерство национальной обороны Турции выступило с решительным осуждением приглашения боевиков сирийского крыла террористической организации PKK – YPG в Сенат (верхняя палата парламента) Франции.

В заявлении оборонного ведомства Турции по данному поводу подчеркивается, что приглашение террористов PKK /YPG в законодательный орган Франции бросает тень на уважение к парламенту этой европейской страны.

«Действия французской стороны противоречат духу союзничества в рамках НАТО, а также шагам по борьбе с терроризмом. Вне зависимости от подобных шагов, Турция продолжит безостановочные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма», — подчеркнули в ведомстве.