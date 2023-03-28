Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что современный мир не нуждается в «саммитах за демократию», поскольку в действительности они приводят к разногласиям и конфронтациям. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, миру сейчас нужно, чтобы одни государства не вмешивались в дела других под предлогом защиты демократии. Мао Нин призвала отказаться от «псевдодемократии» и совместными усилиями продвигать настоящую демократию в международных отношениях.

Представитель китайского МИД добавил, что мир нуждается в солидарности и сотрудничестве, которые помогли бы преодолевать возникающие вызовы.

Первый «Саммит за демократию» был организован США в формате видеоконференции в декабре 2021 года. Американские власти пригласили на него 110 государств и территорий, в том числе непризнанное Пекином островное государство Тайвань. При этом не были приглашены КНР, Россия и ряд других стран.