Министр обороны Украины Резников покатался на танке Challenger 2, которые предоставила Британия. Видео опубликовал у себя в Twitter.
По его словам, техника уже в Украине и скоро «приступит к своим боевым задачам».
Министр обороны Украины Резников покатался на танке Challenger 2, которые предоставила Британия. Видео опубликовал у себя в Twitter.
По его словам, техника уже в Украине и скоро «приступит к своим боевым задачам».
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