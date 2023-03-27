Посольство Государства Израиль в Республике Беларусь временно приостановило работу из-за общенациональной забастовки. Об этом сообщает израильская дипмиссия на своей странице в Facebook.

«Вследствие всеобщей забастовки, объявленной Гистадрутом — Всеобщей федерацией трудящихся Израиля, и распространяющейся на правительственные учреждения, включая дипломатические миссии за границей, Посольство будет закрыто и консульские услуги предоставляться не будут», — говорится в сообщении.

Об окончании забастовки будет объявлено дополнительно, уточнили в дипмиссии.