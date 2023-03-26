Северная Македония передаст Украине 12 ударных вертолетов Ми-24, которые почти выработали ресурс, заявила министр обороны республики Славянка Петровска. Об в ночь на воскресенье сообщил портал Kosovo Online.

Министр заявила, что правительство Северной Македонии примет решение о передаче Украине 12 военных вертолетов Ми-24, которые ранее республика купила у Киева. Решение о передаче принято после запроса украинской стороны и анализа македонской армии, который показал, что «лишение этой военной техники не скажется на оборонных возможностях Северной Македонии». «Согласно нашим планам модернизации, эта техника уже почти выработала свой рабочий ресурс и не будет в составе в наших вооружений. Если бы мы не передали их, через короткое время нужно было бы что-то решать», — сказала министр.

Взамен Ми-24 Северная Македония намерена закупить минимум восемь вертолетов западного производства, которые будут иметь транспортное, а не военное назначение, отмечает министр обороны.

Ранее, в июле 2022 года, Северная Македония передала Украине танки Т-72. Македонское оборонное ведомство сообщило, что речь идет о танках «третьего поколения», состоящих в подразделении, которое вскоре будет расформировано. При этом ведомство не уточнило, сколько танков было передано украинской стороне. По данным местных СМИ, ранее Северная Македония тайно направила Украине также четыре самолета Су-25, которые с 2004 года стояли на консервации.