В храме фараона Рамзеса II в историческом городе Абидос на юге Египта было обнаружено огромное сооружение с более чем 2000 мумифицированных бараньих голов. Есть две версии, согласно которым баранов продолжали приносить в жертву по обету или в течение тысячелетия после смерти Рамзеса II. Было объявлено, что мумии были найдены в результате исследований, проведенных американскими и египетскими археологами, сообщают СМИ.

Находка побудила археологов провести новое исследование. Новые открытия были сделаны в ходе исследований, проведенных американскими и египетскими археологами в храме, построенном Рамзесом II в Абидосе, бывшем исторической столицей Древнеегипетского царства (2686-218 гг. до н.э.) и расположенном в черте г. Сохач сегодня.

В письменном заявлении египетского министерства туризма и исторических артефактов говорится, что в результате раскопок в Египте было найдено более 2000 мумифицированных бараньих голов, датируемых династией Птолемеев (332-30 гг. до н.э.).

Самих Искендер, глава археологической группы США , отметил, что такое большое количество мумифицированных бараньих голов дает две возможности: «они использовались в качестве подношений по обету или что Рамзес II продолжал освящаться в течение тысячи лет после его смерти».

Наряду с открытием было обнаружено большое здание с другим уникальным архитектурным дизайном времен Шестой династии (2345-1821 гг. до н.э.), а также части северной стены, окружающей храм. Мустафа Везири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, подчеркнул, что открытие раскрыло важные детали истории храма Рамзеса II в Абидосе.