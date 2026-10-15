Президент России Владимир Путин заявил, что последние удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам не нанесли существенного ущерба, и предупредил Киев о последствиях подобных атак.
«Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас кое-куда попали, ничего такого существенного. Тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Они сделали первый шаг, мы начали отвечать», — сказал Путин на встрече с представителями «Деловой России».
По словам российского лидера, Киеву следовало заранее оценить возможные последствия своих действий.
«Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать над последствиями. Сейчас не будем об этом. У нас цель нашей встречи совсем в другом», — отметил Путин.