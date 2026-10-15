Президент России Владимир Путин заявил, что последние удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам не нанесли существенного ущерба, и предупредил Киев о последствиях подобных атак.

«Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас кое-куда попали, ничего такого существенного. Тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Они сделали первый шаг, мы начали отвечать», — сказал Путин на встрече с представителями «Деловой России».

По словам российского лидера, Киеву следовало заранее оценить возможные последствия своих действий.