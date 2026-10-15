Кабмин Азербайджана изменил порядок перечисления средств со специального счета «Азеришыг» на счет «Азерэнержи». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ меняет правила взаимных расчетов между государственными компаниями, работающими в сфере электроэнергетики и газоснабжения.

Согласно новым правилам, если Кабмин не направит дополнительных указаний, уполномоченный банк будет перечислять остаток на специальном счете «Азеришыг» на конец последнего рабочего дня отчетного месяца на специальный счет «Азерэнержи». О переводе также уведомят Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Ранее для такого перевода требовалось отсутствие обращения со стороны комиссии, созданной при Кабмине.