Министерство обороны США отреагировало на слова президента России Владимира Путина о намерении РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси. «Мы видели сообщения о заявлении России и продолжим наблюдать за этой ситуацией», — приводит агентство Reuters выдержку из заявления ведомства.

В то же время Вашингтон не видит причин изменять собственную позицию по вопросу ядерного оружия, а также не видит признаки того, что Москва готовится применить этот тип оружия массового поражения.