Реинтеграция жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, будет обеспечена в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики.

Об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, комментируя заявление главы армянского МИД Арарата Мирзояна касательно предложений Армении к проекту мирного договора с Азербайджаном, сделанное им в интервью египетскому информационному агентству «AlQahera» 23 марта.

«Как неоднократно заявлял Азербайджан, реинтеграция жителей армянского происхождения, проживающих в регионе, будет обеспечена в соответствии с Конституцией и законодательными актами Азербайджана. Азербайджанская сторона намерена вести диалог с армянскими жителями в этом направлении, и попытки вмешательство в этот процесс извне будут пресекаться.

Азербайджанская сторона выдвинула предложение о проведении в Баку следующей встречи по реинтеграции армянских жителей, и Армения не должна препятствовать деятельности Азербайджана в этом направлении», — сказал А.Гаджизаде.