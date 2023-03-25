Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после окончания контракта и работы в зоне проведения «спецоперации» помиловали свыше 5 тыс. бывших заключенных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российского предпринимателя.

«В настоящий момент закончило контракт с ЧВК Вагнер и вышло на свободу по помилованию более 5 тыс. человек», — добавил он.

Как подчеркнул Пригожин, процент лиц, совершивших повторное преступление в течение месяца — 0,31.

«Это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО», — заверил основатель ЧВК.

По словам Пригожина, можно говорить, что преступностью в РФ «удалось снизить в 10 раз» за счет действий ЧВК и бывших заключенных, ставших участниками «спецоперации».