Вечером 24 марта позиции азербайджанской армии, расположенные на азербайджано-армянской условной границе и в Карабахском экономическом районе, несколько раз подверглись обстрелам. Об этом сообщает Минобороны.

Подразделения вооруженных сил Армении, используя стрелковое оружие различного калибра, обстреляли позиции азербайджанской армии в различных направлениях азербайджано-армянской условной границы.

Кроме того, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе.

Наши подразделения приняли адекватные ответные меры.