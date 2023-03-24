Президент Франции Эммануэль Макрон, планирующий визит в Китай в начале апреля, сообщил, что совершит его в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я предложил председателю фон дер Ляйен сопровождать меня часть визита, чтобы представить Пекину единый (европейский) голос», — сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита Евросоюза.

В феврале после визита в Париж руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И Елисейский дворец объявил, что визит президента в Китай в первой половине года находится в стадии подготовки.