Те, кого Армения называет «узниками», являются преступниками, отправленными в Азербайджан спустя две недели после подписания трехстороннего заявления. Международные суды отклонили меры, требуемые Арменией для их освобождения.

Об этом в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Армения до сих пор не предоставила информацию о 3 800 пропавших без вести азербайджанцах.

«Армения подвергла этнической чистке около 1 млн жителей АР. Она препятствует безопасному возвращению беженцев и вынужденных переселенцев», — заявил А.Гаджизаде.

Представитель МИД подчеркнул, что Армения должна отказаться от агрессивной риторики, наносящей вред усилиям по установлению мира в регионе.