Те, кого Армения называет «узниками», являются преступниками, отправленными в Азербайджан спустя две недели после подписания трехстороннего заявления. Международные суды отклонили меры, требуемые Арменией для их освобождения.
Об этом в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что Армения до сих пор не предоставила информацию о 3 800 пропавших без вести азербайджанцах.
«Армения подвергла этнической чистке около 1 млн жителей АР. Она препятствует безопасному возвращению беженцев и вынужденных переселенцев», — заявил А.Гаджизаде.
Представитель МИД подчеркнул, что Армения должна отказаться от агрессивной риторики, наносящей вред усилиям по установлению мира в регионе.
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