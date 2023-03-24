Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД).

Об этом сообщили в пресс-службе ООО SOCAR Midstream Operations.

Согласно информации, первая партия казахстанской нефти, добытой на месторождении «Тенгиз», была доставлена 23 марта танкером «Президент Гейдар Алиев» из порта Актау в Сангачальский терминал Азербайджана.

Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией «Казмунайгаз», которое предусматривает транзит 1,5 млн тонн нефти в год.

Танкер «Шуша», который доставит следующую партию казахстанской нефти, отправится из порта Актау 27 марта.