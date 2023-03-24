Одной из первых угроз безопасности Европы стала агрессия Армении против Азербайджана.

Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на мнение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

«Глава МИД Армении Арарат Мирзоян распространяет лживую информацию. Похоже, министр иностранных дел нуждается в уроках истории: одной из первых угроз безопасности Европы была военная агрессия Армении и оккупация почти 20% суверенных территорий Азербайджана. Армения все еще держит под оккупацией 8 сел Азербайджана, территория которых составляет около 95 кв.км, и не вывела с азербайджанских территорий вооруженные силы в 10 000 человек. Нарушив Трехстороннее заявление, Армения воздерживается от открытия беспрепятственного сообщения и транспорта на своей территории. Задержанные, о которых упоминает министр иностранных дел Армении, являются преступниками, отправленными в Азербайджан Арменией через 2 недели после Трехстороннего заявления. Международные суды отклонили требования Армении об их освобождении. Напротив, Армения до сих пор не предоставляет информацию о 3800 пропавших без вести лицах. Армения подвергла этнической чистке почти 1 миллион азербайджанцев из Армении и с азербайджанских территорий, и все еще препятствует безопасному и достойному возвращению беженцев и вынужденных переселенцев.Армения должна прекратить агрессивную риторику, подрывающую усилия по восстановлению мира в регионе», — отметил Гаджизаде.