23 марта президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Абдулфаттах ас-Сиси передал главе нашего государства и народу Азербайджана поздравления по случаю начала священного месяца Рамазан, подчеркнул, что Египет полон решимости расширять сотрудничество с нашей страной в интересах обоих народов.
Поблагодарив за телефонный звонок и поздравления, президент Азербайджана, в свою очередь, поздравил Абдулфаттаха ас-Сиси и народ Египта с началом священного месяца Рамазан.
Глава нашего государства также выразил заинтересованность Азербайджана в углублении дружбы и сотрудничества с Египтом, пожелал процветания и развития египетскому государству и народу.
Добавить комментарий