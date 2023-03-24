23 марта президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Абдулфаттах ас-Сиси передал главе нашего государства и народу Азербайджана поздравления по случаю начала священного месяца Рамазан, подчеркнул, что Египет полон решимости расширять сотрудничество с нашей страной в интересах обоих народов.

Поблагодарив за телефонный звонок и поздравления, президент Азербайджана, в свою очередь, поздравил Абдулфаттаха ас-Сиси и народ Египта с началом священного месяца Рамазан.

Глава нашего государства также выразил заинтересованность Азербайджана в углублении дружбы и сотрудничества с Египтом, пожелал процветания и развития египетскому государству и народу.