Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вместе со своим коллегой из Северной Македонии Буяром Османи поддержали выданный Международным судом в Гааге (МУС) ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщает агентство dpa в четверг, 23 марта.

«Никто не может быть выше Устава Организации Объединенных Наций, никто не может быть выше международного гуманитарного права, никто не может безнаказанно совершать военные преступления, преступления против человечности», — заявила Бербок во время визита в Скопье. «Вот почему мы сейчас поддерживаем Международный уголовный суд в отношении ордера на арест», — добавила она.

Ранее с такой же оценкой выступал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

«Никто не может стоять выше права и закона», — сказал он.

По словам Бербок, Германия всецело поддерживает Международный уголовный суд, который был создан для того, чтобы военные преступления не остались безнаказанными. «Иногда на это требуется время, иногда десятилетия», — сказал Бэрбок.

Османи также напомнил, что Северная Македония с самого начала войны осудила вторжение России в Украину и присоединилась ко всем санкционным пакетам Евросоюза. «Все правонарушители будут нести ответственность», — подчеркнул Османи.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Гааге в случае суда над Путиным.

«Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо», — написал Медведев.

Любая попытка арестовать Путина по выданному ордеру будет объявлением войны России, также заявил он.

Напомним, что МУС выдал ордеры на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд заявил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления», связанные с незаконной депортацией детей из Украины.

В Кремле решение МУС назвали «возмутительным», напомнив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда. В МИД России заявили, что ордер «не имеет никакого значения». Сам Путин решение МУС никак не комментировал, Львова-Белова утверждает, что не понимает, за что был выдан ордер.