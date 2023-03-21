Из России через несколько дней после начала «частичной» мобилизации на чартерном рейсе улетели сразу 250 врачей, которые боялись отправки на фронт.

По данным журналистов расследовательского проекта «Система», рейс организовал «знаменитый доктор».

Как отмечается, врачи заплатили за перелет по 40 тысяч рублей, а остальные деньги для выкупа чартера добавил некий российский миллиардер из списка Forbes, инвестирующий в сферу цифровых технологий. Имя и личность организатора рейса не раскрываются по соображениям безопасности.

Отмечается, что для побега из России придумали легенду о врачебном конгрессе в Ереване. Для этого пассажирам раздали напечатанные приглашения на несуществующее мероприятие, а также блокноты и ручки с его логотипом.

Однако за день до вылета стало известно, что аэропорт Еревана больше не принимает чартерные рейсы, так как уже был перегружен самолетами из Россию. Организаторы не растерялись, перепечатали приглашения, атрибутику и отправили врачей на «конгресс в Астану».