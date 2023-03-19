Более 55 процентов зафиксированных взрывов мин на азербайджанских территориях произошли за пределами районов, указанных в переданных Арменией картах.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя антиазербайджанское заявление МИД Армении от 18 марта.

Он подчеркнул, что Армения осуществляет на территории Азербайджана минирование и иную террористическую деятельность, перебрасывая на территорию Азербайджана недавно произведенные мины.

«Хотя Армения изначально отрицала существование минных карт в течение восьми месяцев, известно, что позже, в результате международного давления, она представила некоторое количество бесполезных карт. Также известно, что более 55 процентов взрывов мин, зафиксированных на территории Азербайджана, произошли за пределами районов, указанных в переданных Арменией картах. В результате подобных провокаций Армении после Отечественной войны 2020 года жертвами мин стали 286 человек, погибли 49 человек, в том числе три журналиста», — отмечается в комментарии.