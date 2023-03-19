«Мы настоятельно призываем Армению, которая не может смириться с возвращением на родные земли бывших вынужденных переселенцев, ставших жертвами политики этнических чисток Армении, осознать реалии, возникшие в регионе после 44-дневной Отечественной войны и воздержаться от агрессивных шагов и реваншистской политики».

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде на заявление МИД Армении от 18 марта против Азербайджана.

Отмечено, что то, что Армения вопреки международному праву и четырем резолюциям Совета Безопасности ООН, на протяжении 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана, насильственно изгнала с родных земель почти 1 миллион азербайджанцев, варварски уничтожила все принадлежащие Азербайджану исторические и религиозные памятники в регионе, преподносит возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли как «нарушение» трехстороннего заявления и «незаконное заселение», это еще одно очевидное проявление лицемерия:

«Это заявление показывает расистскую сущность и ненависть Армении. Оно показывает также, что Армения, являющаяся моноэтническим государством, десятилетиями проводившим масштабную политику этнических чисток против азербайджанцев, не отказывается от своей подлой цели «арменизировать» территории Азербайджана, которую она преследовала, незаконно расселяя на наших оккупированных территориях армян не только со своей территории, но и с Ближнего Востока, и всячески препятствовать возвращению азербайджанцев».