Президент РФ Владимир Путин посетил аннексированный украинский город Мариуполь с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места», — заявили в пресс-службе Кремля.

В поездке Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который «подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях».

В микрорайоне «Невский» Путин, как сообщается, поговорил с местными жителями и зашел в гости к одной из семей. РИА Новости пишет, что Путин посетил «восстановленную филармонию» и Приазовский технический университет.

«Кроме того, Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России заслушал доклады начальника Генерального штаба — первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова и ряда военачальников», — заявили в Кремле.

Визит Путина в Ростов-на-Дону произошел после поездки в Мариуполь.

Нынешний визит Владимира Путина в Мариуполь — первая поездка президента РФ в Донбасс после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это также первый визит Путина на территории Украины, которые Россия аннексировала осенью 2022 года.