Руководитель представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко приветствовал поставку азербайджанской нефти в Словакию. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Отличная новость о доставке азербайджанской нефти в Словакию впервые в истории! Она (нефть) доставляется в Братиславу через Хорватию и Адриатический трубопровод», — отметил дипломат.