Руководитель представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко приветствовал поставку азербайджанской нефти в Словакию. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Отличная новость о доставке азербайджанской нефти в Словакию впервые в истории! Она (нефть) доставляется в Братиславу через Хорватию и Адриатический трубопровод», — отметил дипломат.

🇪🇺🤝🇦🇿🤝🇸🇰🤝🇭🇷 Great news about historically first delivery of Azerbaijani oil to Slovakia! Delivered through Croatia and via Adria pipeline to Bratislava👍 https://t.co/Fm3FMk674J

— Peter Michalko (@MichalkoPeter) March 18, 2023