«Сегодня мы стоим на родной Карабахской земле, на родной Зангезурской земле и будем стоять здесь вечно. Азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости», — заявил президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

«Мы доказали всем, всему миру, что мы великий народ и как страна, восстановившая свою территориальную целостность собственными силами, и впредь будем идти только и только вперед. Точно так же как мы в течение 44 дней Отечественной войны шли вперед, и после ее завершения мы идем и будем идти вперед во всех сферах, во всех направлениях», — отметил глава государства.