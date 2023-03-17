Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

— Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой, — говорится в пресс-релизе МУС.

Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей.

Вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.