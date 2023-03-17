Распоряжением президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года утверждена «I государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики».

Об этом заявил сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время представления в Милли Меджлисе отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году, передает АПА.

А.Асадов отметил, что до конца текущего года планируется переселить первую группу лачинцев: «Предположительно, в селах Забух и Сус заселятся 296 семей. В эти дни осуществляется переселение первых 20 семей в село Талыш».