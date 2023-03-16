Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Пашиняна о том, что Россия сама должна обратиться в СБ ООН, если «не может гарантировать безопасность Карабаха (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана — прим.Минвала)».

«Это, знаете, можно оценить только одни словом — чудеса на виражах. Другого определения я вам не могу дать. Я даже не буду стараться анализировать и каким-то образом приходить к какому-то умозаключению относительно того что могло иметься в виду и каким образом с чем-то это соотносится», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что не будет напомнить о договоренностях и соглашениях. «Эта фраза — она настолько необъяснима, что объяснять ее я не собираюсь. Это какая-то невероятная эквилибристика слова», — заявила Захарова.