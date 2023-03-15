15 марта с 00:10 до 02:30 были обстреляны позиции азербайджанской армии.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Азизли и Гарайман Басаркечерского района, с перерывами обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиций азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Юхары Айрым Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжалинского и Ходжавендского районов, периодически подвергались обстрелу со стороны членов незаконных армянский вооруженных формирований, размещенных на территории временной дислокации российского миротворческого контингента.

Подразделениями нашей армии приняты адекватные ответные меры.