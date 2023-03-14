Российские войска уже перешли в оборону, пытаясь подготовится к контрнаступлению Украины. Это хороший знак. Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной пресс-конференции с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен.

По его словам, российские войска хорошо учатся, поэтому они уже сидят в обороне. Враги роют окопы, готовят фортификационные укрепления. Это, в том числе, происходит и во временно занятом Крыму.

«Это значит, что россияне готовятся к защите. Россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление, и это хороший знак. Мы уже создаем будущее, они уже проиграли. Раз они уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну», — подчеркнул Резников.