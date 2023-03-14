В продолжение шантажа военно-политической «шестерки», Армения отказалась от своей квоты заместителя генсека, увеличив риск нового взрыва в регионе, но при этом поставив Азербайджан в более выгодное положение, а себя – под большую угрозу. Интересно, каким будет ответ на это России.

Армения, по собственной недальновидности и науськиванию Запада, собственноручно пытается сломать систему безопасности в регионе, давшую ей возможность физического выживания: на сей раз она, в качестве нового этапа давления на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отказалась от своей квоты заместителя генсека блока, в котором состоит с начала его формирования. Об этом демарше, а, по сути, шантаже, журналистам сообщил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян, не вдаваясь в подробности причин такого шага.

Собственно, ничего неожиданного не произошло, если проследить историю взаимоотношений Армении и ОДКБ с приходом к власти премьер-министра Никола Пашиняна и его «соросовской» компании. Летом 2018 года он дискредитировал всю организацию, отозвав, без консультаций с ней, генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова – в Ереване ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году, когда были подавлены выступления оппозиции во главе с Левоном Тер-Петросяном, обвинившим власти в фальсификации результатов президентских выборов. После этого Пашинян и Ко. время от времени высказывались о неэффективности блока и возможности выхода из него Армении. В сентябре 2022-го Ереван обратился в ОДКБ с требованием оказания ему военной помощи в связи с обострением обстановки на границе с Азербайджаном, но получил отказ: президенты государств организации выступили за урегулирование ситуации политико-дипломатическим путем и ограничились отправкой в Армению миссии наблюдателей для оценки ситуации. А в 2023 году страна приняла решение не проводить учения ОДКБ на своей территории и пожелала заменить российских миротворцев в конфликтной зоне на миротворческий контингент ООН. Такова предыстория нового шантажа Арменией ОДКБ с целью выбить из нее большее, чем она ей давала, в том числе, «показательное наказание» Азербайджана.

Напомним, ОДКБ — это региональная международная организация, созданная для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности государств-членов, то есть России, Казахстана, Беларуси, самой Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Ключевая статья блока гласит: если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства, то это будет рассматриваться как агрессия против всех стран, подписавших Договор. В этом случае все остальные участники должны предоставить партнеру необходимую помощь, включая военную.

Но Азербайджан на территорию Армении не нападал, напротив, в течение 30 лет его земли были оккупированы армянской стороной. Поэтому отказ Еревану применить силу был логичным. Да и вообще «встревать» в отношения Армении и Азербайджана никто из членов ОДКБ не желал: всех устраивало посредничество между ними России и, кроме того, Азербайджан для них – партнерская, дружественная и нужная страна.

В связи с последней, мягко говоря, глупостью Армении в отношении ОДКБ, возникает множество вопросов и фактических положений. Во-первых, «обиженная» на блок Армения, активно подстрекаемая Западом, сократила свои возможности влиять на организацию, которые и без того были довольно скудными. Во-вторых, продемонстрировала Западу (в обмен на что?) резкое снижение уровня военно-политических контактов с «пророссийским» блоком, отдаление от него, не отдавая себе отчета в том, что она провоцирует еще большую напряженность в регионе, не будучи включенной в альтернативную систему безопасности.

Армянские СМИ цитируют комментарий политолога Бениамина Матевосяна с «Telegram»-канала, который, в частности, пишет, что отказ от квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ является лишь одним звеном в цепи событий, общий смысл которых направлен на смену геополитического вектора Армении, который, особенно после войны 2020 года, превратился в «инструмент получения гарантий безопасности и лояльности от Запада и лично для Никола Пашиняна». «Без полной смены внешнеполитической ориентации РА, что подразумевает слом системы безопасности Армении, завязанной на сотрудничество с Россией и ОДКБ, на Западе никто никаких гарантий безопасности и лояльности Пашиняну не даст», — считает политолог.

Более того, последний доклад Transparency International, свидетельствующий о росте уровня коррупции в РА, был «жёлтой карточкой» для Пашияна, то есть сигналом к тому, что «пришло время исполнять обязательства, в противном случае даже Запад перестанет закрывать глаза на «бархатную коррупцию»». И далее: «Это, конечно же, беспрецедентное явление (слом своими же руками собственной системы безопасности) для народа, пережившего «геноцид» (кавычки Minval), а также историческую трагедию 2020 года». Нынешнюю ситуацию с ОДКБ Матевосян назвал «позором, бесстыдством и показателем политической пустоты внутри самой Армении». Потому как, поясняет он, люди в большинстве своём даже не понимают, что последует, когда выяснится, что у Армении больше нет «подушки безопасности». И поймут это граждане РА тогда, когда на себе почувствуют, до какой степени «геополитической изоляции» довела республику политика Пашиняна.

А какой, собственно, будет реакция России на шантаж Армении; последует ли за ним выход РА из ОДКБ и вывод военной базы РФ из Гюмри? И как отразится, говоря вежливо, политическое кокетство Армении на Азербайджане?

Разумеется, реакция Москвы будет негативной, но сдержанной и, скорее всего, в несколько отложенном режиме. Многое будет зависеть от того, как поведут себя те армянские элиты, которые понимают: испорченные отношения с Москвой, выход Армении из ОДКБ и вывод российской базы из Гюмри только пойдет на пользу Азербайджану, и без того имеющему серьезный перевес сил и позиций в вопросе Карабаха. А тут еще прекращение военного сотрудничества между РФ и Арменией! По трезвой оценке, это не должно устроить армянскую сторону, ту ее часть, которая не доверяет Западу, желающему очистить Кавказ от «русского штыка» (обеспечивающего и безопасность соседнего Северного Кавказа в составе РФ), и сулящему Еревану разные приятные мелочи. Все это, в итоге, обернутся тем, что Запад «прокатит» Армению — вплоть до ее неоколонизации. А для недопущения такого развития событий, не исключено, армяне устроят новую революцию, но уже не под соросовской и иже с ним – эгидой.

Но, скажем, Армения вышла из ОДКБ – развалится ли блок? Это почти невозможно, как, впрочем, и его расширение – особенно на фоне российско-украинского вооруженного конфликта. Однако — с оговоркой к невозможности, на данном этапе, расширения: если у той или иной страны не создастся крайне тяжелая, с точки зрения внешних угроз, ситуация, с которой справиться в одиночку она не сможет. Словом, предпосылок для выхода государств Центральной Азии, а, тем более, Беларуси из ОДКБ, сейчас нет.

Кстати, вместо Армении, запланированные на этот год учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023» пройдут в Кыргызстане, куда наведался в эти выходные генеральный секретарь организации, представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Его принял президент КР Садыр Жапаров, подчеркнувший, что Бишкек придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. Он также проинформировал, что в настоящее время сохраняется угроза «перемещения по разным странам международных террористов, получивших боевой и диверсионный опыт в горячих точках, с целью вербовки граждан и проведения террористических актов».

А в Карабахе-то тоже неспокойно. Армения предприняла свой провокационный шаг в отношении ОДКБ, как то ни контрпродуктивно, в аккурат к очередному обострению отношений между ней и Азербайджаном. Вероятно, в надежде, что Запад «наедет» на Баку, что, кстати, и произошло посредством рупора первого – организации Freedom House, опубликовавшей ежегодный доклад «Свобода в мире – 2023», в котором Армения признана «частично свободной и демократической страной» (54-е место из 100 обозреваемых государств), в то время как Азербайджан представлен в качестве государства, «совершившего агрессию против Армении». О том, как эта «независимая» структура перевернула ситуацию с ног на голову, будет сказано ниже. Здесь же – о событиях последних дней в Карабахе и вокруг него.

Баку сообщает о готовности пресечь провокации в регионе и их поддержку Арменией. Обстрелы азербайджанских позиций продолжаются, Армения с территории АР свои вооруженные силы не выводит, как это предусмотрено трехсторонним заявлением от 9-10 ноября 2020 года. По официальной информации Баку, военная деятельность Армении на азербайджанской территории включает незаконное наращивание военной мощи, ротацию сил, переброску оружия и личного состава. Есть у Баку определенные и справедливые претензии к российским миротворцам. А у упомянутой выше Freedom House – к ОДКБ, которые – не правда ли, странно? – совпали с претензиями к блоку «самого» Пашиняна, и тоже на почве Азербайджана.

Так, в докладе этой «независимой» организации говорится, что реакция ОДКБ на события в Казахстане резко контрастирует с ее отказом поддержать Армению, «суверенная территория которой подверглась нападению со стороны Азербайджана», усилившего свою военную агрессию, несмотря на российские гарантии безопасности в конфликтном регионе. А все потому, что война в Украине сильно ослабила возможности России контролировать ситуацию. И тогда Вооруженные силы Азербайджана, «оккупируя армянские территории (!) вдоль границы, увеличили риск полномасштабной войны».

Freedom House также ратует за то, чтобы в «некоторых странах» демократия получила определенную дипломатическую, техническую и финансовую поддержку. Уж не в Армения ли, подавляющее большинство населения которой, по результатам множества соцопросов, считает, что никакой демократии в их стране нет, а права граждан попираются на разных властных уровнях.

Вот так. По Freedom House, то есть «Дому Свободы», Армения – «частично свободная и демократическая страна», Азербайджан – «агрессор», а ОДКБ – никчемная структура. Какая, однако, странная круговая порука у Никола Воваевича и «неправительственной организации», на 80 % финансируемой за счет грантов правительства США. Достаточно сказать, что до 2005 года «независимой» организацией руководил, в том числе, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси. Среди президентов «Дома Свободы» значится и Дэвид Крамер – бывший помощник государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда. Попечительский совет организации тоже сплошь пестрит высокопоставленными американскими политиками. Какая же тут может быть беспристрастность!

Но, видимо, отсутствие таковой — вообще и в частности – мало интересует власть имущих в Армении. Это прямой признак того, что они и в случае с ОДКБ, и в контексте взаимоотношений с Азербайджаном, а также иных аспектах, снова попадут пальцем в небо. На сугубо личном уровне – да пожалуйста! Но за этой укоренившейся в Армении, мягко говоря, коллективной привычкой, стоят война и мир, судьбы стран, народов не только Кавказа в его широком понимании, но и глобальной геополитической стабильности и безопасности.

Ирина Джорбенадзе