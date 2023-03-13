Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен заняться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского после освобождения из тюрьмы. Саакашвили заявил, что пока он находится в Грузии, он хочет помогать ей.

«Иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощён помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии», — написал он в своих соцсетях.

Саакашвили также призвал протестующих в Грузии продолжить выходить на митинги, поскольку сейчас «не время делать паузы».