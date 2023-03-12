Помощник главы исполнительной власти Низаминского района Баку Рауф Мехтиев повесился, сообщает АПА.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили эту информацию.

Отмечено, что по факту в прокуратуре Сураханского района проводится расследование.