Помощник главы исполнительной власти Низаминского района Баку Рауф Мехтиев повесился, сообщает АПА.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили эту информацию.
Отмечено, что по факту в прокуратуре Сураханского района проводится расследование.
Помощник главы исполнительной власти Низаминского района Баку Рауф Мехтиев повесился, сообщает АПА.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили эту информацию.
Отмечено, что по факту в прокуратуре Сураханского района проводится расследование.
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